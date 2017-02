Arxivada la causa oberta per mostrar fotos de presos i preses

Aquesta setmana hem sabut que finalment la causa oberta contra un militant de l'Esquerra Independentista per portar fotos de preses polítiques catalanes ha estat arxivat. El cas es remunta al passat 11 de novembre, quan un militant d'Endavant de l'assemblea de l'Horta fou citat a declarar per l'Audiència Nacional espanyola (Jutjat central núm. 3 d'instrucció de Madrid) en qualitat d'investigat per un delicte d'enaltiment del terrorisme, amb motiu de la presència de fotografies de preses polítiques catalanes durant la manifestació del 9 d'octubre de l'any passat. Des del Grup de Suport als Presos i Preses de l'Horta, ens felicitem per aquesta decisió i volem tornar a mostrar tot el nostre suport a aquest militant, tot denunciant les retallades de les llibertats que estem patint en tots els àmbits. Els recents casos dels rapers detinguts, elsm fets d'Altsasu, les condemnes per twits o les denúncies contra la BDS, per citar-ne només alguns, demostren que l'exercici de la llibertat d'expressió és una quimera quan als aparells de l'Estat no els interessa, i la connivència dels mitjans de comunicació, dels poders fàctics i de les institucions públiques deixen en paper mullat la suposada separació de poders. Així mateix, aprofitem l'ocasió per denunciar la constant persecució i setge que pateix l'esquerra independentista, especialment en l'exercici dels seus drets polítics i denunciem també que, com demostra l'arxivament d'aquest cas, les forces policials actuen sovint sense la cobertura legal de les seus pròpies lleis. València, 15 de febrer de 2017